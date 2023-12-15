У папці були в тому числі вказані джерела, звідки ЦРУ отримує дані про дії Кремля.

В останні дні президентства Дональда Трампа з Білого дому зникла папка з секретними матеріалами про Росію. Вона містила надсекретну інформацію, пов'язану з втручанням Росії в американські вибори 2016 року, пише CNN з посиланням на джерела.

За даними телеканалу, співробітники американської розвідки побоюються, що в результаті цього витоку могли бути розкриті деякі найбільш охоронювані секрети США і їх союзників. У папці серед іншого були необроблені розвіддані про російських агентів із зазначенням джерел отримання цієї інформації.

Наприклад, у зниклих документах була інформація про те, як влада США зрозуміла, що Володимир Путін намагався допомогти Трампу перемогти на виборах 2016 року.

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Інформація була настільки секретною, що конгресмени і їхні помічники з допуском до секретної інформації могли ознайомитися з матеріалами папки тільки в штаб-квартирі ЦРУ в Ленглі (штат Вірджинія). При цьому записи, які вони робили при вивченні цих документів, не можна було забирати з собою, вони зберігалися також в Ленглі, в сейфі.

Востаннє цю папку бачили в Білому домі в останні дні перебування Трампа на посаді президента. Колишній президент розпорядився доставити її туди, щоб розсекретити частину документів, пов'язаних з розслідуванням ФБР про втручання Росії у вибори. Під наглядом тодішнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуза папка була ретельно вивчена помічниками республіканців з допуском до конфіденційної інформації.

За день до залишення президентського поста Трамп видав наказ розсекретити більшу частину вмісту папки. У Білому домі було створено кілька копій відредагованої версії папки, які збиралися поширити серед республіканців в Конгресі і правих журналістів. Копії були відправлені адресатам, але швидко вилучені після того, як юристи Білого дому прийшли до висновку, що потрібна більш серйозна редактура документів.

В результаті документи з цієї папки так і не були опубліковані, незважаючи на наказ Трампа про розсекречення. Цензуровані копії були надіслані до Національного архіву.

Відзначається, що секретної папки не було і серед інших секретних документів, які Трамп потягнув в свою резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді, про що стало відомо в минулому році.

Путін допомагав Трампу на виборах 2016 року

У 2019 році спецпрокурор Роберт Мюллер завершив розслідування про російське втручання у виборчу кампанію 2016 року, довівши сам факт того, що Москва намагалася впливати на вибори. Але слідчим не вдалося знайти доказів того, що Трамп або його помічники вступили в змову з Росією, щоб перемогти на виборах.

Водночас помічники Трампа намагалися просувати ідею про те, що це Україна втручалася в українські вибори 2016 року, а зовсім не Росія.

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