Трамп хоче перейменувати Ормузьку протоку на свою честь, - NYP

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість перейменування Ормузької протоки після встановлення контролю над нею. Про це повідомляє New York Post із посиланням на джерела, а також свідчать заяви самого Трампа під час пресконференції в Маямі.

Питання контролю над стратегічною протокою перебуває серед головних зовнішньополітичних пріоритетів Трампа. Він також підняв цю тему під час форуму саудівських інвесторів у Маямі, де прямо згадав можливість зміни назви.

Під час виступу Трамп фактично підтвердив свої наміри у характерному стилі:

Відео дня

"Вони повинні розблокувати протоку Трампа – тобто Ормузьку. Даруйте, яка прикрість… Така жахлива помилка. Фейкові новини скажуть: він обмовився. Ні, зі мною не буває випадковостей".

За інформацією джерел, ідея перейменування вже певний час активно обговорюється в соцмережах серед прихильників Трампа.

У разі реалізації планів у регіоні, розглядаються варіанти назв на кшталт "Американська протока" або "протока Трампа".

Ормузька протока є одним із найважливіших транспортних коридорів для нафти у світі. Будь-які заяви про контроль над нею або зміну статусу викликають значний міжнародний резонанс і можуть вплинути на глобальні ринки.

Близький Схід - останні новини

Як повідомляв УНІАН, попри масштабну військову кампанію США та Ізраїлю проти Ірану, ситуація розвивається на користь Тегерана. За оцінкою видання The Economist, останній тиждень став особливо руйнівним в ескалації конфлікту і поставив Вашингтон у складне становище більше, ніж ослабив Іран.

Днями Трамп оголосив про 10-денне призупинення ударів по енергетичних об'єктах Ірану. За словами американського президента, режим "тиші" триватиме до 6 квітня на тлі переговорів.

Водночас Axios повідомив, що США мають намір найближчими днями відправити додатково 10 тисяч військових на Близький Схід. Це може свідчити про підготовку наземної операції США в Ірані.

