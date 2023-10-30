Людина, що прагне вдруге очолити США, має геть хибне уявлення про політичну географію Європи.

Екс-президент США Дональд Трамп вже вдруге за тиждень прилюдно зганьбився, намагаючись похвалити Угорщину. Як пише Politico, це сталося у неділю на передвиборчому мітингу в штаті Айова.

Днями Трамп переплутав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Цього ж разу колишній президент США щось наплутав з європейською географією.

"Хтось коли-небудь чув про Віктора Орбана? Він очільник Угорщини. Угорщина межує як з Україною, так і з Росією", – сказав Трамп.

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Тут варто зазначити, що найближчою до Угорщини російською територією є Калінінградська область – до неї близько 800 кілометрів напряму через Словаччину і Польщу. Якщо ж міряти через територію України, то відстань становитиме понад 1000 кілометрів – до Курської області.

За даними Politico, це вже не перший випадок, коли Трамп знаходить спільний кордон Угорщини з Росією. Це помилкове твердження він вже озвучував тиждень тому на мітингу в Нью-Гемпширі.

"Історія кохання Трампа та Орбана не є новою, але останнім часом стосунки процвітають на тлі ізоляції Орбана на європейській арені", – зазначає видання.

У неділю Трамп назвав Орбана "дуже потужним гравцем" і "дуже жорстким хлопцем", вихваляючи угорського лідера за те, що він не пускає мігрантів у свою країну.

Своєю чергою, Орбан теж публічно підтримав передвиборчу кампанію Трампа.

Трамп йде в президенти США

Як писав УНІАН, Дональд Трамп випереджає президента США Джо Байдена в рейтингу серед виборців кількох ключових штатів. Йдеться про так звані "хиткі штати" (swing state), де жодна з двох ключових партій США не має сталої підтримки і вибори там по черзі виграють то республіканці, то демократи.

Також ми розповідали, що пересічні американці люблять президента України Володимира Зеленського більше, ніж чинного американського лідера Джо Байдена чи його головного конкурента Дональда Трампа.

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