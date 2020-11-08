У січні 2020 року подружжя Трампів відзначило 15-ту річницю весілля.

Президент США Дональд Трамп після програшу на виборах може втратити не тільки Білий дім, але і дружину.

Читайте також"Трамп, іди, ти звільнений!": як у США відреагували на перемогу Байдена (відео, фоторепортаж)Про це пише Daily Mail, посилаючись на колишню помічницю першої леді США Стефані Волкофф.

Зазначається, що Меланія Трамп вела переговори про шлюбний договір, за яким її чоловік Дональд віддасть їх спільному синові Беррону половину свого стану. Волкофф розповіла, що Трампи спали в окремих кімнатах Білого дому.

Ще одна колишня співробітниця Білого дому Омароса Маніго Ньюман заявила, що Меланія Трамп «рахує кожну хвилину до відходу чоловіка з президентського поста, щоб відразу ж після цього розлучитися». За словами Ньюман, у Дональда Трампа ще залишаються в руках важелі президентської влади, здатні жорстко покарати свою дружину «за таке приниження».

22 січня 2020 року подружжя Трампів відзначило 15-ту річницю весілля.

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Автор: УНІАН