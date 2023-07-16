Він каже, що добре знає обох президентів.

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години, запропонувавши президентам Володимиру Зеленському та Путіну укласти угоду.

В інтерв'ю програмі "Sunday Morning Futures" на телеканалі Fox News він сказав, що має хороші стосунки з обома президентами. Він звинуватив Джозефа Байдена у тому, що той "не здатний мати справу" зі світовими лідерами.

"Я дуже добре знаю Зеленського, і я дуже добре знаю Путіна, навіть краще. І у мене були хороші стосунки, дуже хороші з ними обома. Я б сказав Зеленському: "Досить. Ви повинні укласти угоду. Я б сказав Путіну: якщо ви не укладете угоду, ми дамо їм дуже багато. Ми дамо [Україні] більше, ніж вони коли-небудь отримували, якщо доведеться. Я укладу угоду за один день. За один день", - сказав він.

Відео дня

Заяви Трампа щодо війни в Україні

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України колишній президент Сполучених Штатів запевняв, що Путін хотів домовитися з українською владою, а не починати війну.

Тоді Трамп сказав, що Україна мала віддати Росії окупований Крим або відмовитися від бажання стати членом Північноатлантичного Альянсу, щоб попередити велике вторгнення. Водночас він похвалив тактику Путіна.

Згодом стало відомо, що Трамп боротиметься за посаду президента Штатів. Вже на першому передвиборчому мітингу він сказав, що у разі перемоги закінчить війну лише за 24 години.

Президент України Володимир Зеленський відповів, що діючий американський лідер Джо Байден може покласти край війні і за п'ять хвилин ціною територіальної цілосності України. Українці на це не пішли б, додав він.

Вас також можуть зацікавити новини: