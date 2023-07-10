Президент звернувся до американців, які не вважають за потрібне продовжувати допомагати Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американський лідер Джо Байден міг би закінчити війну "за п'ять хвилин" ціною України.

Так в інтерв'ю ABC News він прокоментував слова екс-президента США Дональда Трампа про те, що той "закінчить війну протягом 24 годин", якщо переможе на виборах. "Одне тільки бажання припинити війну - це прекрасно. Але це бажання повинно базуватися на якомусь реальному досвіді. Що ж, схоже, що Дональд Трамп свого часу вже мав ці 24 години. Ми були в стані війни, не повномасштабної війни, але ми були в стані війни, і, як я припускаю, він мав у своєму розпорядженні цей час, але у нього, мабуть, були якісь інші пріоритети", - сказав він.

"Якщо ми говоримо про те, щоб закінчити війну ціною України, тобто змусити нас відмовитися від наших територій, ну, я думаю, що таким чином Байден міг би закінчити її навіть через п'ять хвилин. Але ми б не погодилися", - додав президент.

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Майбутні президентські вибори в США Зеленський назвав внутрішньополітичним питанням, в яке він не хотів би втручатися. "Для нас важливо зберегти двопартійну підтримку України... Ми розуміємо, що від окремих політиків США надходять небезпечні сигнали про скорочення допомоги Україні", - зазначив він.

Також Зеленський звернувся до американців, які скептично ставляться до того, щоб продовжувати надавати допомогу Україні. "Я вдячний тим, хто каже, що ви зробили достатньо. Повірте, незважаючи ні на що, я ціную допомогу. Що стосується слова "досить", то ми, українці, не відрізняємося надмірними апетитами. Нам достатньо нашої перемоги", - наголосив президент.

Заяви Трампа про війну в Україні

Минулого літа екс-президент США заявив, що Путін нібито не збирався воювати з Україною, а хотів лише домовитися. Він переконаний, що країні потрібно було віддати Росії окупований Крим або відмовитися від прагнення в НАТО.

Вже цієї весни, під час свого першого передвиборчого мітингу, Трамп сказав, що здатний "закінчити війну в Україні за 24 години" і " перешкодити Третій світовій війні.

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