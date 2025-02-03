Він заявив про масове порушення прав людини у ПАР.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про зупинку будь-якого фінансування Південної Африки з боку його країни.

Американський лідер написав у соціальній мережі TruthSocial, що ПАР "конфісковує землю і дуже погано поводиться з певними класами людей". За словами Трампа, у всіх на очах відбувається масове порушення прав людини:

"Сполучені Штати не будуть цього терпіти, ми будемо діяти. Крім того, я припиняю будь-яке подальше фінансування Південної Африки до завершення повного розслідування цієї ситуації!".

У Міністерстві закордонних справ Південної Африки заявили, що закон про експропріацію (примусове позбавлення власності, - УНІАН) існує й в інших країнах. Вони сподіваються, що під час розслідування радники Трампа зможуть досягти "глибокого розуміння політики Південної Африки в рамках конституційної демократії".

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"Такий підхід сприятиме формуванню добре поінформованої точки зору, яка цінує і визнає відданість нашої країни демократичним ідеалам і управлінню. Може стати зрозуміло, що наш закон про експропріацію не є винятковим, оскільки багато країн мають подібне законодавство", - цитує їхню заяву Reuters.

Трамп зупиняє допомогу іншим країнам

Нагадаємо, що новий президент США в перший же день на посаді підписав указ про призупинення програми допомоги іноземним державам.

Днями очільник Департаменту ефективності державного управління Ілон Маск оголосив, що хоче закрити агентство допомоги іноземним країнам USAID.

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