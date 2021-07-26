Дональд Трамп дорікнув Німеччині за те, що Берлін платить Росії за енергоносії.

45-й президент США Дональд Трамп згадав, як попереджав канцлера Німеччини Ангелу Меркель про небезпеку газопроводу "Північний потік-2". Він назвав проект великою помилкою для Берліна.

Про це політик заявив під час виступ в американському місті Фенікс.

За його словами, Меркель підтримувала "Північний потік-2" заради Німеччини, але реалізація російського проекту – помилка для Берліна. При цьому він вважає, що Німеччина може "підняти білий прапор", тому що 60-70% енергоносіїв буде йти з РФ.

Трамп згадав, як попереджав Меркель про загрозу, що виходить від "Північного потоку – 2". Він заявив, що США витрачають мільярди доларів, щоб захистити Німеччину від РФ, а Берлін "платить мільярди та мільярди доларів Росії за енергоносії".

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Також політик розкритикував нинішнього президента США Джо Байдена через бездіяльність щодо російського газопроводу.

Як раніше повідомляв УНІАН, 22 липня посольство США в Україні оприлюднило спільна заява США та Німеччини щодо підтримки України, Європейської енергетичної безпеки і загальних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв як зброю проти України.

Німеччина має намір призначити Спеціального посланника для підтримки переговорів між Україною і Російською Федерацією про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.

Німеччина заснує "зелений фонд" для України і заохочуватиме залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 мільярда доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.

У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна ініціює консультації з Європейською Комісією та Німеччиною через загрозу безпеці, яку створює газопровід "Північний потік-2"

У свою чергу в Державному департаменті США заявили, що провели багато консультацій з Україною щодо угоди з Німеччиною про "Північний потік-2".

Автор: Анастасія Горбачова