Як заявив Трамп, Навальний, зважаючи на його вік, міг би жити ще довго, "отже, сталося щось незвичайне".

Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін "ймовірно" причетний до смерті російського опозиціонера Олексія Навального, який помер в арктичній в'язниці минулого місяця, повідомляє Politico.

"Я не знаю, але можливо, я маю на увазі, можливо, можна сказати, ймовірно, я не знаю", — сказав Трамп в інтерв’ю Fox News, відповідаючи на запитання, чи несе Путін відповідальність за смерть Навального.

"Він молода людина, тож за статистикою він мав би жити ще протягом тривалого часу… отже, сталося щось незвичайне", - додав Трамп.

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При цьому Трамп ухилився від прямої відповіді на питання, чи продовжить він допомагати Україні зброєю, чи дозволить Путіну окупувати частину або всю Україну, якщо його знову оберуть президентом. Він заявив, що сподівається, що цього не дійде. До того часу, поки він візьме на себе повноваження президента, пройде багато часу, більше дев’яти місяців - для війни і політики це "вічність".

Смерть Навального - що треба знати

16 лютого російська влада повідомила, що опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії в Заполяр'ї. Виразної причини смерті Кремль так і не назвав, стверджуючи, що Навальний помер із природних причин.

1 березня Навального поховали на Борисовському кладовищі в Москві. Попрощатися з політиком прийшли тисячі, якщо не десятки тисяч небайдужих росіян.

Прізвище політика в Росії прирівняли до екстремістської символіки.

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