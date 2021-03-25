Левін стала першим трансгендером на федеральній посаді, що вимагає затвердження Сенатом США.

Американський Сенат затвердив на посаду помічника міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Речел Левін, яка раніше очолювала систему охорони здоров'я штату Пенсільванія.

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63-річна Речел Левін, педіатр за освітою, працювала міністром охорони здоров'я Пенсільванії з 2017 року. Її активна робота в період пандемії коронавірусу привернула увагу федеральної влади, і в січні президент Джо Байден висунув її на посаду помічника міністра охорони здоров'я США. Як очікується, на новій посаді вона буде стежить за роботою відділень міністерства і реалізацією його програм по країні, передає kommersant.

Трансгендер Речел Левін

Речел Левін стала жінкою в 2011 році. Через два роки після цього вона оформила розлучення з колишньою дружиною. Має сина і дочку від цього шлюбу.

У листопаді минулого року 30-річна Сара Макбрайд стала першим трансгендером у Сенаті США. Вона представляє штат Делавер.

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Автор: Ірина Погоріла