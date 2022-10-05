Прем'єр-міністр Великої Британії впевнена, що Україна може перемогти у війні з Росією.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Елізабет Трасс виступила проти досягнення мирної угоди з Росією в обмін на відмову від українських земель.

Про це повідомляє The Guardian.

"Український народ не просто воює за свою безпеку, але за безпеку для усіх нас. Це боротьба за свободу і демократію в усьому світі. Незаконна анексія української території Путіним - це лише найсвіжіший акт в його кампанії з придушення демократії і порушення міжнародного права. Ми не повинні поступатися тим, хто бажає угоди, покликаної розміняти українську землю. Вони пропонують заплатити життями українців заради ілюзії миру", - наголосила Трасс.

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Вона додала, що Україна обов'язково виграє цю війну.

"Ми виступатимемо на боці наших українських друзів, скільки б часу для цього не знадобилося. Україна може виграти. І Україна виграє", - підсумувала британський прем'єр-міністр.

Скандал з пропозицією віддати території

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск у Twitter запропонував власний варіант "мирного договору" між Україною та Росією.

На його думку, на окупованих російськими загарбниками територіях необхідно провести повторні "вибори" під контролем ООН.

За словами Маска, Росія піде, "якщо такою буде воля людей".

Засновник SpaceX також вважає, що Крим є частиною Росії, "як це було з 1783 року", бо півострів нібито увійшов до складу України через помилку Микити Хрущова. Крім того, він пропонує Україні відновити постачання води до Криму та набути статусу нейтральної держави.

На твіт Маска відповіли не тільки обурені користувачі мережі, але і президент України Володимир Зеленський, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також президент Литви Гітанас Науседа.

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