Кількість загиблих унаслідок наїзду автомобіля на пішохідну зону в німецькому місті Трір зросла до 4 осіб.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Серед загиблих - дитина. ЗМІ повідомляють про 15 постраждалих. Стан декількох з них оцінюється як важкий.
За словами представника поліції, водія затримано, «про мотиви його вчинку говорити поки що рано».
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За даними поліцейських, наїзд на пішоходів вчинив 51-річний місцевий житель.
«Затримано 51-річного чоловіка, громадянина Німеччини, який проживає в окрузі Трір-Саарбург. При затриманні він вчинив опір», - відзначили в поліції.
За повідомленням поліції, позашляховик заїхав на пішохідну зону біля Базиліки Костянтина і через площу Хауптмаркт попрямував в бік античних воріт Порта Нігра, здійснюючи «безладні» наїзди на пішоходів.
Пізніше прес-секретар міської поліції Карл-Петер Йохем заявив, що небезпеки для жителів міста більше немає. Весь центр міста було оточено, поліція проводить слідчі заходи. Влада Тріра і поліція просили жителів уникати центральної частини міста.
Чи є серед постраждалих українці
Наразі міністерство закордонних справ з’ясовує подробиці інциденту в Німеччині, зокрема й встановлює, чи немає серед жертв громадян України.
МЗС просить українців, які володіють інформацією, негайно звернутися у диппредставництво.
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