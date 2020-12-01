У місті Трір в Німеччині автомобіль виїхав на пішохідну зону. Є поранені та загиблі.
Про це йдеться у повідомленні місцевої поліції у Twitter.
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Інцидент стався вдень, на місці події перебувають рятувальні служби.
За попередньою інформацією правоохоронців, внаслідок ДТП – щонайменше кілька загиблих, є й поранені пішоходи.
Проте точна кількість жертв наразі встановлюється.
Поліція вже затримала імовірного винуватця наїзду. З'ясовуються мотиви вчинку.
Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trierpic.twitter.com/9tdhB6OkRo— Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020
NEW: Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier— AHMAD FARAZ (@h4honour) December 1, 2020
Aftermath scenes of the crash: pic.twitter.com/TdG8t626ey
BREAKING - Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/oQHM83arwv— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 1, 2020
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