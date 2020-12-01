Точна кількість жертв наразі встановлюється.

У місті Трір в Німеччині автомобіль виїхав на пішохідну зону. Є поранені та загиблі.

Про це йдеться у повідомленні місцевої поліції у Twitter.

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Інцидент стався вдень, на місці події перебувають рятувальні служби.

За попередньою інформацією правоохоронців, внаслідок ДТП – щонайменше кілька загиблих, є й поранені пішоходи.

Проте точна кількість жертв наразі встановлюється.

Поліція вже затримала імовірного винуватця наїзду. З'ясовуються мотиви вчинку.

Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trierpic.twitter.com/9tdhB6OkRo — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 1, 2020

NEW: Germany: At least 2 dead, 10 injured after car crashes into pedestrians in #Trier



Aftermath scenes of the crash: pic.twitter.com/TdG8t626ey — AHMAD FARAZ (@h4honour) December 1, 2020

BREAKING - Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/oQHM83arwv — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 1, 2020

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Автор: Яна Ставська