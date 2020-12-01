Трір - у Німеччині автомобіль в’їхав у натовп людей / Amichai Stein, Twitter

У місті Трір в Німеччині автомобіль виїхав на пішохідну зону. Є поранені та загиблі.

Про це йдеться у повідомленні місцевої поліції у Twitter.

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Інцидент стався вдень, на місці події перебувають рятувальні служби.

За попередньою інформацією правоохоронців, внаслідок ДТП – щонайменше кілька загиблих, є й поранені пішоходи.

Проте точна кількість жертв наразі встановлюється.

Поліція вже затримала імовірного винуватця наїзду. З'ясовуються мотиви вчинку.

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Автор: Яна Ставська