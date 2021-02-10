Потерпілих виявили під час звичайного патрулювання.

Двоє чоловіків та жінку врятували з безлюдного острова Ангілья-Кей на Багамах, де вони провели 33 дні після того, як їхній човен зазнав аварії.

Читайте такожНа безлюдному острові знайшли трьох моряків: вони залишили напис SOS на піску (фото)Про це повідомляє прес-служба берегової охорони Twitter.

Потерпілих виявили під час звичайного патрулювання – вони розмахували імпровізованим прапором. Екіпаж скинув їм їжу, воду і рацію для встановлення зв'язку, після чого до них вилетів рятувальний вертоліт.

Кубинці на безлюдному острові: що ще відомо

Як повідомляє Daily Mail, всі троє виявилися громадянами Куби. Вони розповіли, що потрапили на острів близько п'яти тижнів тому. Човен кубинців перекинувся під час шторму, але їм вдалося врятуватися і доплисти до найближчого берега. Щоб вижити, вони їли кокоси, молюсків та щурів.

Старшина берегової охорони Брендон Мюррей припустив, що постраждалі - або нелегальні мігранти, або рибалки.

#BreakingNews@USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7#Ready#Relevant#Responsive#searchandrescue#USCGpic.twitter.com/D263ptTarz — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021

Постраждалих кубинців доставили вертольотом до лікарні. Вони страждали від зневоднення і перевтоми, однак, згідно із заявою берегової охорони, ніяких серйозних проблем зі здоров'ям у них не виявилося.

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Автор: УНІАН