Програма-вимагач залишила в’язнів без нагляду відеокамер і доступу до інтернету.

Автоматичні двері і система відеоспостереження у в’язниці американського штату Нью-Мексико перестали працювати через кібератаку. Утім в’язні не потрапили на волю.

Про це повідомляє видання The Verge.

Читайте такожЖитель Індії інсценував свою смерть, щоб не повертатися до в'язниціВ перший тиждень 2022 року державні установи Нью-Мексико зазнали масштабної кібератаки з застосуванням програми-вимагача. Роботу деяких державних установ і досі повністю не відновлено.

Атака була націлена і на місцеву в’язницю. Система відеоспостереження і автоматичного керування дверима в місці відбування покарань району Альбукерке стали недоступними після атаки.

Це не дозволило в’язням залишити в’язницю, а навпаки - замкнуло їх у камерах. Тепер відкрити їх можна тільки вручну - з використанням ключів.

Цікаво, що всі інтернет-послуги у в’язниці стали недоступними після атаки. Це може призвести до порушення мирової угоди 1995 року, яка змусила місцеву владу гарантувати ув’язненим регулярний доступ до телефонів та інших пристроїв зв’язку. Тоді на в’язницю можуть чекати ще й судові позови.

Нагадаємо, у 2021 році в Україні вперше офіційно запустили платну послугу для в'язнів - вони можуть сидіти в інтернеті та говорити телефоном.

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