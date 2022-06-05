Вибух був таким потужним, що його було чутно за кілька кілометрів, а в найближчих будівлях вибило скло.

Щонайменше 40 людей загинули і сотні людей постраждали внаслідок сильної пожежі і потужного вибуху на складі контейнерів Сітакунда поблизу міста Читтагонг в Бангладеш.

Вибух стався вже після того, як сотні рятувальників почали гасити пожежу, передає Бі-бі-сі.

Причини пожежі поки не відомі, проте влада вважає, що в декількох контейнерах могли зберігатися легкозаймисті хімікати.

В даний час місцеві лікарні переповнені пораненими, влада закликає добровольців здавати кров. Частина постраждалих доставлена у військові госпіталі. Багато поранених знаходяться в критичному стані, і медики припускають, що число жертв може зрости.

У неділю добровольці продовжували виносити з тліючих руїн складу тіла загиблих. В результаті вибуху отримали поранення щонайменше п'ятеро пожежників. Серед багатьох зниклих безвісти числиться кілька журналістів, які прибули на пожежу.

Вибух був таким потужним, що його було чутно за кілька кілометрів, а в найближчих будівлях вибило скло. Як розповів журналістам один з власників місцевих магазинів, осколок зі складу пролетів понад півкілометра і впав у нього в ставку. За його словами, після вибуху пройшов справжній вогненний дощ.

На місці пожежі залишилися обгорілі остови контейнерів і обвалився дах складу.

У неділю пожежники все ще боролися з вогнем, а на складі тривали невеликі вибухи, що ускладнювали їх роботу. "Ми досі не можемо взяти пожежу під контроль через легкозаймисті хімікати, які там залишаються", - заявив глава пожежної служби Бангладеш Маїн Уддін.

Щоб запобігти витоку небезпечних хімічних речовин в море, була задіяна армія.

На момент пожежі на складі Сітакунда зберігалося близько 4 тис. контейнерів. Цей склад служить перевалочним пунктом для контейнерів, що проходять через порт другого за величиною міста Бангладеш - Читтагонга.

За словами місцевої влади, в контейнерах був переважно одяг на мільйони доларів, призначений на експорт в західні країни. В останні роки Бангладеш стала другим за величиною світовим експортером одягу.

Як повідомляв УНІАН, у Бангладеш на будівництві АЕС за 11 днів загадково померли п'ятеро росіян.

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