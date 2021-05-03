На місці тривають рятувальні роботи.

У Бангладеш в результаті зіткнення катера з баржею загинули 26 людей, п'ятьох вдалося врятувати.

Про це повідомляє Kaler Kantho.

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За даними видання, інцидент стався на річці Падма в місті Шибчар. Там пасажирський катер зіткнувся з баржею, навантаженою піском.

Як повідомляється, з води дістали 24 тіла, ще двоє постраждалих померли в лікарні.

Рятувальні роботи тривають.

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Автор: Катерина Лиманська