У Бангладеш під час аварії на воді загинули понад 20 людей / фото ua.depositphotos.com
У Бангладеш в результаті зіткнення катера з баржею загинули 26 людей, п'ятьох вдалося врятувати.
Про це повідомляє Kaler Kantho.
Читайте такожКитаєць продав сина і відправився в подорож з новою дружиною
За даними видання, інцидент стався на річці Падма в місті Шибчар. Там пасажирський катер зіткнувся з баржею, навантаженою піском.
Як повідомляється, з води дістали 24 тіла, ще двоє постраждалих померли в лікарні.
Рятувальні роботи тривають.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У США самогубець зістрибнув з балкона і впав на перехожу: обидва померли
- У Брюсселі вечірку проти локдауна розігнали водометами і газом (фоторепортаж)
- Киргизстан і Таджикистан підписали протокол про демаркацію спільного кордону
- В Ірані на хімічному заводі сталася велика пожежа (фото, Відео)
- В Індії зафіксували рекордну добову смертність від COVID-19 (фоторепортаж)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram