Поліція веде розслідування смертей, але розтини нічого підозрілого не виявили.

У Бангладеш поліція розпочала розслідування загадкових смертей п’ятьох росіян, які будували АЕС у провінції Пабна. Усі вони загинули за останні 11 днів.

Про це повідомляє UNB.

Всі загиблі працювали на будівництві атомної електростанції "Руппур". За інформацією видання, першим помер 48-річний Олексій Барченко. Це сталося 28 січня у медичному центрі поблизу міста Ішварді, де він проходив лікування.

2 лютого уві сні помер 40-річний Олексій Шакіров, а 5 лютого після раптової хвороби помер 48-річний Павло Щукін, який працював інженером-механіком у фірмі-субпідряднику. Він лікувався у тій самій клініці, що й Барченко.

Того ж дня помер 59-річний Василь Толмасов. Тіло знайшли біля дверей квартири у житловому комплексі, де мешкають усі росіяни, що працюють на АЕС. Наступного дня, 6 лютого, у цьому ж ЖК виявили мертвим 45-річного Олександра Воротнікова.

У поліції повідомили, що за підсумками розтину тіл померлих нічого підозрілого виявлено не було. З’ясовано, що один із росіян мав хворобу серця, а інший вживав наркотики. Розслідування триває.

Як повідомляє російське видання "Лента.ру", в "Росатомі" смерті підтвердили.

Будівництво АЕС "Руппур" розпочалося у 2013 році за 160 кілометрів від столиці Бангладеш міста Дакка. Перший блок електростанції запрацює вже 2023 року, а другий - у 2024.

Читайте такожЗастрелився біля лікарні: у Києві чоловік вбив себе на ґанку медзакладу (фото)Як повідомляв УНІАН, в Якутії 30-річна дівчина впала з восьмого поверху. Після падіння вона встала, озирнулася, обтрусилася та пішла до під'їзду, сама піднялася у квартиру й викликала собі карету "швидкої допомоги".

Вас також можуть зацікавити новини: