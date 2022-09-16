У Барселоні подібні випадки вандалізму вже були раніше.

В іспанському місті Барселона російські вандали нанесли Z-символіку на 1000-річний кафедральний собор, на давньоримську стіну, а також на волонтерський центр допомоги українцям.

Про це інформує Telegram-канал телеканалу "Київ".

"Російські мразі в Іспанії розмалювали своєю Z-символікою 1000-річний кафедральний собор та волонтерський центр допомоги українцям у центрі Барселони", - пише телеграм-канал.

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У Барселоні подібні випадки вандалізму вже були раніше, коли рашисти малювали літеру Z поблизу місць допомоги українським біженцям.

Тепер знак Z з'явився також на античній стіні часів Римської імперії, збудованої між IV та I століттями до нашої ери, нині це вулиця Де ла Палья. Також жителі міста повідомили, що такі жахливі малюнки помічені на проспекті Паралель та на набережній.

Раніше була інформація, що Іспанія навчатиме українських військових.

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