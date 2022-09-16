Рашисти вчергове вдалися до акту вандалізму / фото t.me/kyivt

В іспанському місті Барселона російські вандали нанесли Z-символіку на 1000-річний кафедральний собор, на давньоримську стіну, а також на волонтерський центр допомоги українцям.

Про це інформує Telegram-канал телеканалу "Київ".

"Російські мразі в Іспанії розмалювали своєю Z-символікою 1000-річний кафедральний собор та волонтерський центр допомоги українцям у центрі Барселони", - пише телеграм-канал.

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У Барселоні подібні випадки вандалізму вже були раніше, коли рашисти малювали літеру Z поблизу місць допомоги українським біженцям.

Тепер знак Z з'явився також на античній стіні часів Римської імперії, збудованої між IV та I століттями до нашої ери, нині це вулиця Де ла Палья. Також жителі міста повідомили, що такі жахливі малюнки помічені на проспекті Паралель та на набережній.

фото t.me/kyivt

Раніше була інформація, що Іспанія навчатиме українських військових.

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