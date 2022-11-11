У Берліні виставили фотографії, на яких зображено, як українці на початку війни жили в метро, ховаючись від російських ракет.

В берлінськомуметро з'явилися фотографії великого формату, що показують як українці жили в метро Києва і Харкова, ховаючись від російських бомбардувань.

Як повідомляє Медуза, фотографії, зроблені фотожурналістами Емілем Дюком, Сергієм Коровайним і Максимом Дондюком, будуть розміщені на трьох станціях метро Берліна.

На першій станції Rosenthaler Platz знімки з'явилися 11 листопада, на двох інших - Gesundbrunnen і Möckernbrücke - фотографії вивісять 15 листопада.

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Ось як виглядають знімки на станції Rosenthaler Platz.

Нагадаємо, що на початку війни українці рятувалися від російських бомб у метрополітені. Довгі місяці українці там проживали разом з дітьми і своїми домашніми улюбленцями. Багато наших громадян при цьому, рятуючись від війни, поїхали за кордон.

Українські біженці в Німеччині

Станом на початок жовтня кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 млн.

Згідно з даними ООН, зібраними від національних урядів, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі – 1,409 млн. Слідом йде Німеччина, де кількість зареєстрованих для тимчасового захисту біженців з України становить 709,15 тис.

Біженці, які прибувають з України, допомогли збільшити населення Німеччини до найвищого рівня.

На початку вересня в Німеччині 12 з 16 земель оголосили, що не приймають шукачів притулку через великий наплив українців.

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