В берлінськомуметро з'явилися фотографії великого формату, що показують як українці жили в метро Києва і Харкова, ховаючись від російських бомбардувань.
Як повідомляє Медуза, фотографії, зроблені фотожурналістами Емілем Дюком, Сергієм Коровайним і Максимом Дондюком, будуть розміщені на трьох станціях метро Берліна.
На першій станції Rosenthaler Platz знімки з'явилися 11 листопада, на двох інших - Gesundbrunnen і Möckernbrücke - фотографії вивісять 15 листопада.
Ось як виглядають знімки на станції Rosenthaler Platz.
Нагадаємо, що на початку війни українці рятувалися від російських бомб у метрополітені. Довгі місяці українці там проживали разом з дітьми і своїми домашніми улюбленцями. Багато наших громадян при цьому, рятуючись від війни, поїхали за кордон.
Українські біженці в Німеччині
Станом на початок жовтня кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 млн.
Згідно з даними ООН, зібраними від національних урядів, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі – 1,409 млн. Слідом йде Німеччина, де кількість зареєстрованих для тимчасового захисту біженців з України становить 709,15 тис.
Біженці, які прибувають з України, допомогли збільшити населення Німеччини до найвищого рівня.
На початку вересня в Німеччині 12 з 16 земель оголосили, що не приймають шукачів притулку через великий наплив українців.