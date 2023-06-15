В атаці дрона на прикордонну зону Білорусь звинуватила ЗСУ.

Білоруська пропаганда вирішила діяти за російським сценарієм і заявила, що прикордонники РБ нібито збили український бойовий безпілотник в Гомельській області. Ось тільки дивним здається те, що все нібито сталося в кінці травня, а Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про це тільки 15 червня.

Стверджується, що прикордонники почули звук двигуна дрона, безпілотник нібито рухався "з української території в тил Республіки Білорусь".

"В результаті застосування прикордонним нарядом штатного озброєння сталася детонація елемента, закріпленого на безпілотнику", - запевняють прикордонники РБ.

Фахівці нібито зібрали на місці падіння БПЛА безліч металевих елементів і провели вибухотехнічну експертизу. Правоохоронці РБ, як йдеться в повідомленні, почали перевірку і ведуть слідчі дії.

Росія звинувачує Україну в атаці дронами

У Росії останнім часом почастішали атаки дронами. Один з найгучніших випадків - коли безпілотники врізалися в дах Кремля. Тоді Росія одразу ж звинуватила в ударі Україну і заявила про спробу замаху на президента РФ Путіна. Хоча експерти доводили, що безпілотники були запущені з території Російської Федерації.

Крім того, удари по Криму окупанти також називають українськими. Вони впевнені, що ЗСУ атакують півострів.

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