У британському Плімуті, графство Девон, пара виявила потайний люк під килимом в спальні.
Відео відкриття люка опублікувала користувачка TikTok під ніком @candyrainsalon.
Несподівану знахідку в будинку XVI століття вони виявили під час ремонту. Відчувши поганий запах, що доносився зі спальні, пара вирішила знайти його джерело. Знявши килимове покриття, вони натрапили на залізний люк, в якому знаходилася каналізаційна труба.
"Страшно подумати, що ми збиралися залишити килим в спальні до тих пір, поки не з'явиться достатньо грошей на ремонт. У нас під ногами пливли фекалії", - сказала британка.
Ролик швидко став вірусним, набравши мільйони переглядів і майже дві тисячі коментарів.
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