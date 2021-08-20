Відкривши люк, власники будинку виявили там каналізаційну трубу.

У британському Плімуті, графство Девон, пара виявила потайний люк під килимом в спальні.

Відео відкриття люка опублікувала користувачка TikTok під ніком @candyrainsalon.

Несподівану знахідку в будинку XVI століття вони виявили під час ремонту. Відчувши поганий запах, що доносився зі спальні, пара вирішила знайти його джерело. Знявши килимове покриття, вони натрапили на залізний люк, в якому знаходилася каналізаційна труба.

"Страшно подумати, що ми збиралися залишити килим в спальні до тих пір, поки не з'явиться достатньо грошей на ремонт. У нас під ногами пливли фекалії", - сказала британка.

Ролик швидко став вірусним, набравши мільйони переглядів і майже дві тисячі коментарів.

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Автор: Денис Прядко