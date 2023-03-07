Вартість такого коня становить близько 17 тисяч євро.

У чеському селі Крабчице невідомий викрав породистого коня Зазу, племінна вартість якого становить майже 400 тисяч крон (17 тисяч євро).

Як повідомила речниця поліції Чехії Павла Кофрова, жеребця викрали в ніч з 3 на 4 березня 2023 року. Злодій зняв з розсувних дверей ланцюг з карабіном і забрав племінного жеребця.

"У 16-річного гнідого на лобі є мітка у вигляді білої зірки неправильної форми, а частина правої задньої ноги нижче гомілковостопного суглоба - також білого кольору", - зазначила Кофрова.

Як повідомляє чеське видання Blesk, викрадений жеребець належав лідеру Чечні Рамзану Кадирову. На підставі міжнародних санкцій Чехія заморозила його майно, в тому числі кілька коней.

За даними чеських ЗМІ, Кадиров купив цього коня навесні 2012 року в німецькій конюшні WH Sport International. Він планував, що жеребець успішно виступить на найдорожчих на той час перегонах у світі - чемпіонаті світу в Дубаї. Зазу фінішував п'ятим.

Чим "відзначився Кадиров"

Рамзан Кадиров - лідер Чеченської Республіки, "піхотинець" Путіна. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він робив гучні заяви про "захоплення Києва за три дні" та погрожував ліквідацією українському президенту Володимиру Зеленському. За підтримку злочинної війни Кадиров потрапив під міжнародні санкції.

У Чечні Кадиров встановив диктатуру та поставив на топ-посади своїх родичів. Журналісти нарахували 47 родичів ватажка чеченських бойовиків, які займають керівні посади в ЧР. А Кадиров заявив, що призначає тих людей, яким довіряє.

Нещодавно лідер чеченських бойовиків сказав, що "Захід стане на коліна, і, як завжди, європейські держави повинні будуть взаємодіяти у всіх сферах з Російською Федерацією".

При цьому Кадиров проводить багато часу за кордоном, зокрема, на Мальдівах і в Дубаї. В ОАЕ у скандального політика є власна елітна вілла.

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