Ватажок підконтрольної Кремлю Чечні заявив, що нібито країни ЄС визнають помилку в своїх рішеннях.

Ватажок Чечні Рамзан Кадиров спрогнозував завершення війни в Україні. Він вважає, що питання вирішиться вже до кінця поточного року, а "Захід стане на коліна".

"Захід стане на коліна, і, як завжди, європейські держави повинні будуть взаємодіяти у всіх сферах з Російською Федерацією. Іншого не повинно бути і не буде", - заявив бойовик в інтерв'ю чеченському міністру з національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Ахмеду Дудаєву.

За його словами, країни Європейського Союзу "визнають помилковість своєї політики".

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Маячня Кадирова щодо України та Захід - що відомо

Рамзан Кадиров постійно загрожує світу війною. Він вибухнув погрозами після того, як в Данії спалили Коран. За його словами, країни ЄС потребують "очищення від сатаністів".

Крім того, чеченський ватажок публічно називав себе "піхотинцем Путіна", підтримував війну проти України, а його найманцям дали "особливе завдання" - вбити президента України Володимира Зеленського.

6 лютого Кадиров пригрозив Польщі "денацифікацією" після України. Більш того, він вважає, що "боротися з сатанізмом потрібно у всій Європі".

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