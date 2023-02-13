У мріях опального чеченця Зеленський має застрелитися, як Гітлер.

Опальний лідер Чечні Рамзан Кадиров вкотре вибухнув погрозами "взяти Київа" та "вбити Зеленського". Але є умова - потрібен наказ президента РФ Путіна.

Під час інтерв'ю російським пропагандистам Кадиров запевнив, що має живу силу, яка "може дійти до Києва, забрати Київ". Всі чеченські підрозділи нібито готові "брати Київ" після наказу Путіна. Ба більше, у Telegram Кадиров заявив, що готовий "брати хоч Америку", якщо Путін накаже.

"Якщо буде наказ верховного головнокомандувача, ми готові хоч на Америку вирушити, залишимо Молдову далеко за спиною. І будь-який такий наказ не обговорюється, а виконується. Є всі необхідні сили, засоби і техніка, щоб втілити його в життя", - заявив він.

Крім того, Кадиров не оминув увагою президента України Володимира Зеленського. Він навіть показав "трофейний пістолет", який нібито тримає спеціально для самогубства президента України Володимира Зеленського. В уяві Кадирова це має статися як у ситуації з Гітлером. Чеченський лідер для антуражу запевнив, що цей пістолет "завжди заряджений".

Попри мрії про вбивство Зеленського, Кадиров несподівано заявив, що готовий вести з ним прямі переговори. Однак він погодиться тільки на розмову тет-а-тет, а себе вважає "психологом".

"Я вважаю, що Зеленський – терорист, сільський сатаніст, фашист він. І з ним вести переговори, я вважаю, неправильно. Ось якщо мене відправлять до нього один на один, то можна було вести переговори. Але я швидко переконав би його. Я б швидко підписав би всі документи, які необхідні. Я нічого не сказав би, і змусив би зробити те, що потрібно. Я психолог. Я розумію дуже добре людей, я можу керувати", - заявив Кадиров.

Нагадаємо, що Кадиров у березні 2022 року хизувався, що нібито перебуває під Києвом і "візьме столицю", але чекає наказу. За кілька днів окупантів ганебно вигнали з північних областей.

Кадиров та його останні заяви

Останнім часом Кадиров все більше схожий на кремлівського блазня. Він робить гучні заяви на тлі провалів окупантів на полі бою. На початку цього тижня лідер чеченських бойовик сказав, що "Захід стане на коліна, і, як завжди, європейські держави повинні будуть взаємодіяти у всіх сферах з Російською Федерацією".

В той же час Кадиров згадав про "демілітаризацію" та "денацифікацію" Польщі після закінчення війни в Україні. У нього особисто є такий намір, адже "боротьба з сатанізмом повинна тривати по всій Європі і в першу чергу на території Польщі".

При цьому журналісти з'ясували, що Кадиров проводить багато часу за кордоном, зокрема, на Мальдівах і в Дубаї. А основні керівні посади в Чечні він віддав родичам.

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