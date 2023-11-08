США прагнуть "підтримувати обережний і конституційний підхід до збереження сильної демократії у воєнний час".

США розуміють заяву президента України Володимира Зеленського про те, що проведення президентських виборів у березні 2024 року зараз не є актуальним.

Як заявив на брифінг представник Держдепу Ведант Патель, така позиція відповідає Конституції України,"тому ми залишимо на розсуд українців можливість поділитися чим-небудь з цього питання".

"Я думаю, важливо пам'ятати, що Україна перебуває в такому становищі, оскільки Росія продовжує вести повномасштабну незаконну війну проти України. Україна та її народ борються за виживання", - сказав Патель.

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У контексті можливих виборів в Україні представник Держдепу США також нагадав, що частина території України є окупованою, мільйони людей були змушені покинути свої домівки, а Росія не припиняє завдавати ударів по цивільній інфраструктурі.

"У контексті виборів також важливо пам'ятати, що майже 20% території України окуповано, а десятки мільйонів її громадян змушені покинути свої будинки через російську війну, багато з них перебувають за межами країни в якості біженців. На додаток до всього, Росія продовжує щоденні бомбардування цивільної інфраструктури по всій Україні", - сказав Патель.

Він додав, що США заявляли українській стороні про своє зобов'язання не тільки підтримувати Україну в її боротьбі, але й про прихильність Вашингтона "підтримувати обережний і конституційний підхід до збереження сильної демократії у воєнний час".

Вибори президента України 2024 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що президент Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів наступної весни. Він додав, що проведення передвиборчої кампанії під час повномасштабної війни з РФ призведе до "безпрецедентних" викликів.

5 листопада нардеп Олексій Гончаренко посилаючись на свої джерела повідомив, що Зеленський нібито прийняв рішення про проведення президентських виборів 31 березня 2024 року. За словами нардепа, Офісу президента було доручено розпочати підготовку до виборів.

6 листопада Зеленський заявив, що проводити зараз вибори в Україні не актуально та підкреслив, що під час війни безвідповідально "вкидати" цю тематику в суспільство.

Нагадаємо, чергові вибори президента України мали відбутися в березні 2024 року, оскільки навесні наступного року добігає кінця п'ятирічний термін президентства Зеленського.

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