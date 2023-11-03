Проведення виборів президента під час повномасштабної війни з РФ призведе до "безпрецедентних" викликів, вважає міністр закордонних справ.

Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що президент Володимир Зеленський розглядає можливість проведення виборів очільника нашої держави наступної весни.

Проведення виборчих перегонів під час повномасштабної війни з РФ призведе до "безпрецедентних" викликів, розповів очільник МЗС України під час брифінгу, повідомляє Sky News. "Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає і зважує різні "за" і "проти" (щодо проведення виборів президента - Ред.), - заявив чиновник.

Варто зазначити, що чергові вибори президента України мали б відбутися у березні 2024 року. Саме навесні наступного року добігає до кінця п’ятирічний термін президентства Зеленського.

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Вибори 2024 в Україні - важливі новини, які варто знати

У жовтні Володимир Зеленський поділився, що не може втекти з посту президента України, поки триває війна проти Росії. Український лідер також говорив, що не балотувався б на другий термін у разі завершення війни з росіянами.

Нагадаємо, інавгурація Зеленського відбулася 20 травня 2019 року. Зараз у нашій державі воєнний стан, і тому вибори призупинено.

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