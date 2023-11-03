Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що президент Володимир Зеленський розглядає можливість проведення виборів очільника нашої держави наступної весни.
Проведення виборчих перегонів під час повномасштабної війни з РФ призведе до "безпрецедентних" викликів, розповів очільник МЗС України під час брифінгу, повідомляє Sky News. "Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає і зважує різні "за" і "проти" (щодо проведення виборів президента - Ред.), - заявив чиновник.
Варто зазначити, що чергові вибори президента України мали б відбутися у березні 2024 року. Саме навесні наступного року добігає до кінця п’ятирічний термін президентства Зеленського.
Вибори 2024 в Україні - важливі новини, які варто знати
У жовтні Володимир Зеленський поділився, що не може втекти з посту президента України, поки триває війна проти Росії. Український лідер також говорив, що не балотувався б на другий термін у разі завершення війни з росіянами.
Нагадаємо, інавгурація Зеленського відбулася 20 травня 2019 року. Зараз у нашій державі воєнний стан, і тому вибори призупинено.