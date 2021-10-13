Ігор Кесаєв за допомогою паспорта Кіпру обійшов перевірку від Міноборони Фінляндії.

Російський олігарх Ігор Кесаєв купив великий острів у стратегічно важливій частині Фінляндії. Угода стала можливою завдяки "золотому паспорту", отриманому від влади Кіпру.

Про це пише Euractiv.

Минулого року Кесаєв купив острів у східній Фінляндії. Завдяки паспорту Кіпру він обійшов процедуру авторизації, яку для такого роду угод проводить Міністерство оборони Фінляндії.

Кесаєв - один з тютюнових "королів" РФ, під його контролем знаходиться близько 70% ринку. Крім того, його пов'язують з торгівлею зброєю, а також, за неофіційними даними, у бізнесмена тісні зв'язки з мафією, ФСБ та ГРУ.

Читайте такожЗМІ повідомили про загадкову смерть українських моряків у порту БангладешСаме зв'язки зі спецслужбами та злочинцями стривожили Міноборони Фінляндії. Річ у тім, що Росія часто використовує олігархів в політичних і стратегічних цілях. При цьому після придбання на острові побудували великі житлові приміщення і вертолітний майданчик, про що спочатку не говорилося. Закони країни дозволяють забрати острів, якщо буде загроза для національної безпеки.

Довідка УНІАН. "Золотий паспорт" - надання громадянства іноземному інвестору. Фактично, це покупка громадянства. За такою схемою багато нечистих на руку російських олігархів отримали кіпрські паспорти, а значить і право виїжджати без візи в більш ніж 150 країн світу.

Як раніше повідомляв УНІАН, російський олігарх Ігор Кесаєв одружився на 28-річній "міс Блонд Україна-2013" Ользі Клименко.

Автор: Анастасія Горбачова