За даними французьких медіа, заворушення охопили більше восьми міст країни.

У Франції проходять масові протести після того, як конституційна Рада затвердила пенсійну реформу, що підвищує вік виходу на пенсію з 62 до 64 років.

Протести йдуть в більше восьми великих міст країни. У Пенне підпалили поліцейську дільницю. Люди палять фаєри, сміттєві баки.

У Парижі та інших містах поліція жорстоко затримує і розганяє людей, використовуючи кийки і сльозогінний газ. За даними французьких медіа, заворушення охопили більше восьми міст країни.

Відео дня

Пенсійна реформа у Франції - деталі

У Франції затвердили підвищення пенсійного віку до 64 років. Потрібне рішення прийняв Конституційна рада Франції у п'ятницю, 14 квітня, визнавши законною пенсійну реформу.

До цього Франція зіткнулася з вуличними протестами і серйозними заворушеннями. По всій країні почали оголошувати страйки через підвищення пенсійного віку на два роки - з 62 до 64 років з до 2030 року.

17 березня близько 7 тисяч осіб влаштували в центрі Парижа спонтанну акцію проти пенсійної реформи.

Вас також можуть зацікавити новини: