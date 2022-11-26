Подібна зустріч відбудеться у Берліні вперше.

Міністри юстиції G7 зустрінуться 28 листопада у Берліні. Вони планують обговорити заходи, які дозволять ефективніше розслідувати воєнні злочини Росії в Україні.

Про зустріч міністрів юстиції "Великої сімки" - Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та США - повідомляється у Twitter Федерального міністерства юстиції Німеччини.

Така зустріч відбудеться вперше.

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"Передусім ми говоритимемо про жахливі воєнні злочини, які скоюються на території України, вони мають бути розкриті, а винні - покарані", - наголосив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

Воєнні злочини РФ

Правозахисниця Тетяна Печончик заявляла, що воєнні злочини, які скоювала Росія на території України, документуватимуться і розслідуватимуться роками, десятиліттями.

Дещо раніше у МВС розповіли про катівні окупантів. Російські окупанти застосовували до людей електричний струм, побиття, різноманітні знущання, зокрема виривання нігтів.

З початку повномасштабного вторгнення поліцейські розпочали понад 42 тисячі кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, учинених російськими окупантами на території України.

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