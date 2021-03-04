Прихильники теорій змов щиро вірять, що 4 березня відбудеться інавгурація Трампа.

Палата представників США перенесла розгляд законопроекту щодо реформи поліції на вечір середи після отриманого попередження про чергову можливу спробу штурмувати Капітолій.

Про це повідомляє CNN.

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За інформацією ФБР і міністерства внутрішньої безпеки США, екстремісти змовляються захопити Конгрес 4 березня. Втім, правоохоронцям неясно, чи мали продовження ці обговорення у контексті нападу.

Один з поінформованих у спецслужбах співрозмовників уточнив журналістам, що це переважно онлайн-чати, які не вказують прямо на рішучі дії проти Конгресу.

Поліція Вашингтону підтвердила, що отримала розвідувальні дані щодо «можливої змови з метою штурму Капітолію певною групою ополченців у четвер, 4 березня».

Правоохоронці готові протидіяти потенційним ризикам. Будівлю й прилеглу територію на цей час укріпили додатковими силами безпеки.

Прихильники теорії змоги QAnon вважають, що 4 березня відбудеться інавгурація колишнього президента Дональда Трампа. Між 1793 та 1933 інавгурація часто припадала на 4 березня або близько цієї дати.

Штурм Капітолію: що відомо

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборників на виборах президента і віце-президента США.

Після декількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Станом на 15 січня у США в зв'язку зі штурмом Капітолію було арештовано більш як 100 осіб.

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Його звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію, які відбулися 6 січня під час обговорення результатів виборів.

13 лютого Сенат США не зміг оголосити імпічмент 45-му президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу.

Дональд Трамп є єдиним президентом США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент.

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Автор: Яна Ставська