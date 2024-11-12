Про цей інцидент влада Китаю старанно замовчує, але у мережі з'явилися кадри із жертвами кривавого злочину.

У південнокитайському місті Чжухай водій навмисно врізався в натовп на спортивному майданчику, убивши 35 людей і тяжко поранивши ще 43.

Як повідомляє Associated Press, інцидент стався напередодні важливої авіаційної виставки Народно-визвольної армії, яка щорічно проводиться в Чжухаї. Затриманим виявився 62-річний чоловік на прізвище Фан, якого знайшли в автомобілі з ножем і ранами на шиї.

За даними поліції, рани на шиї підозрюваного могли бути спробою самоушкодження. Чоловік перебуває без свідомості та отримує медичну допомогу.

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Попереднє розслідування показало, що Фан міг вчинити цей акт через особисті труднощі, зокрема через конфлікт, пов'язаний із розподілом фінансових активів під час розлучення. Протягом перших 24 годин після нападу кількість постраждалих залишалася неясною; одна з місцевих лікарень повідомила про понад 20 поранених, але інші медичні заклади міста не надавали коментарів.

У китайських соціальних мережах, як-от Weibo, повідомлення про інцидент піддалися жорсткій цензурі, і вранці у вівторок у результатах пошуку були лише нечисленні згадки без фотографій і подробиць. Деякі публікації та статті китайських ЗМІ, що з’явилися в понеділок, були видалені.

За межами Китаю відео з місця події, на яких зображені десятки постраждалих, які лежать на доріжках спортивного центру, потрапили в соцмережі, зокрема на платформу X (колишній Twitter). Відеоматеріали опублікував новинний блогер і дисидент Лі Ін, відомий у соцмережах як Вчитель Лі.

Спортивний центр округу Сянчжоу, де стався інцидент, зазвичай збирає сотні місцевих жителів для занять спортом і відпочинку. Після трагічної події центр оголосив про тимчасове закриття.

Подібні напади на випадкових людей у Китаї траплялися й раніше, зокрема з нападами на школярів, що викликали особливе занепокоєння громадськості.

Інші схожі інциденти

Як повідомляв УНІАН, раніше у французькому місті Бордо під час вуличних перегонів автомобіль на великій швидкості врізався в натовп глядачів. Постраждали щонайменше шість осіб.

Інцидент стався пізно ввечері, коли молодь влаштувала нелегальні перегони на вулицях Бордо. Один з учасників змагання не впорався з керуванням на повороті, і авто на високій швидкості влетіло в натовп глядачів.

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