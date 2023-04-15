Все сталося під час нелегальних вуличних перегонів, подивитися які зібралося багато молодих людей.

У французькому місті Бордо під час вуличних перегонів автомобіль на великій швидкості врізався в натовп глядачів. Постраждали щонайменше шість осіб, пише France Bleu.

Інцидент стався пізно ввечері в п'ятницю, коли молодь влаштувала нелегальні перегони на вулицях Бордо. Один з учасників змагання не впорався з керуванням на повороті, і авто на високій швидкості влетіло в натовп глядачів.

За даними рятувальників, з шести постраждалих найбільш серйозні травми отримали двоє 18-річних глядачів – хлопець і дівчина. З важкими травмами ніг їх доставили в лікарню.

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Водія автомобіля і трьох його пасажирів було заарештовано. Стверджується, що їх затримали очевидці ще до приїзду поліції.

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Ситуація у Франції

Інцидент в Бордо навряд чи викличе суспільний резонанс, оскільки зараз вся увага французів прикута до скандальної пенсійної реформи. Днями уряд остаточно затвердив, а президент Макрон підписав закон, яким пенсійний вік в країні піднято до 64 років.

У зв'язку з цим Францію накрила чергова хвиля вуличних протестів. Ними охоплені всі найбільші міста країни. Причому громадяни не соромляться жорстко висловлювати своє невдоволення. Наприклад, в одному з міст протестувальники спалили поліцейську дільницю.

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