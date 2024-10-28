Розмір чипа становить 15 мм на 15 мм на 3 мм.

Китайська атомна компанія Astate оголосила про початок масового виробництва першого у світі чипа, здатного виявляти рентгенівське і гамма-випромінювання, його можна встановити навіть у смартфон.

Як пише Interesting Engineering, згідно із заявою Китайської національної ядерної корпорації (CNNC), чип може вимірювати потужність дози рентгенівського і гамма-випромінювання в діапазоні від 100 нанозівертів на годину до 10 мілізівертів на годину.

Китайська компанія також стверджує, що його можна використовувати для моніторингу доз радіації на реакторах і збройових заводах, а також на природі та в інших місцях, розташованих поблизу радіаційних зон, щоб стежити за підвищенням або зниженням рівня радіації.

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Крім того, розмір чипа становить 15 мм на 15 мм на 3 мм, при цьому, за заявою компанії, за ефективністю його можна порівняти з лічильником Гейгера-Мюллера.

Зазначається, що невеликий розмір дасть змогу помістити чип у смартфон або навіть прикріпити до безпілотника і використовувати для вимірювання радіації в потрібних місцях. Чип може працювати на вкрай низькій потужності - один міліват - і виявляти енергію від 50 кілоелектронвольт до 2 мегаелектронвольт.

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