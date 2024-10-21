Досягнення може прокласти шлях до відкриття нової фізики.

Дослідники з Лабораторії сильних магнітних полів Китайської академії наук встановили новий світовий рекорд, створивши магнітне поле, у 800 000 разів сильніше, ніж у Землі. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Зазначається, що резистивний магніт створює стійке магнітне поле в 42,02 Тесла, перевершивши таким чином попереднє досягнення у 41,4 тесла, встановлене вченими в Національній лабораторії сильних магнітних полів США в 2017 році.

Подібні резистивні магніти допомагають науковцям вивчати особливі властивості сучасних матеріалів. Зокрема, вони дозволяють досліджувати надпровідники - речовини, які можуть проводити електрику без нагрівання при дуже низьких температурах. Також за їхньою допомогою можна спостерігати нові фізичні явища та змінювати стан речовини.

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За словами Йоахіма Возниці, фізика з Дрезденської лабораторії високого магнітного поля в Німеччині, рекордний магніт у Китаї закладає основу для розробки надійних магнітів, здатних витримувати навіть сильніші магнітні поля. Це досягнення може "прокласти шлях дослідникам до відкриття нової фізики".

Водночас такий магніт має і недолік - ​​значне енергоспоживання, що робить його дорогим в експлуатації. Наприклад, резистивний магніт SHMFF потребував 32,3 мегават електроенергії, щоб досягти свого рекордного поля, що вимагало сильного наукового обґрунтування для використання такого ресурсу. Так, для встановлення рекорду знадобилося 32,3 МВт електроенергії. Тому зараз триває розробка гібридних і повністю надпровідних магнітів, які можуть створювати сильні магнітні поля з меншими витратами енергії.

"Проблема високого енергоспоживання стимулює розробку гібридних і повністю надпровідних магнітів, які можуть створювати сильні магнітні поля з меншою енергією. ... Хоча очікується, що ці нові магніти будуть дешевшими в експлуатації, ніж резистивні магніти, вони також мають свої проблеми, такі як більш висока вартість будівництва та складні системи охолодження", - йдеться у матеріалі.

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