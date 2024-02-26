Більшість росіян здебільшого апатичні до війни, однак не підтримують другу хвилю мобілізації.

Офіційні особи та державні ЗМІ утримались від висвітлення другої річниці початку повномасштабної війни проти України, щоб не привертати увагу населення до невдач окупантів. Йдеться про значні втрати РФ, провал у досягненні заявлених стратегічних цілей, реалізації менших задач - захоплення всієї Луганської та Донецької області.

Як повідомляє ISW, останнє російське опитування громадської думки показало, що настрої росіян щодо війни в Україні в основному залишаються незмінними. Більшість росіян здебільшого апатичні до війни, однак не підтримують другу хвилю мобілізації.

На думку аналітиків, президент РФ Володимир Путін та урядовці країни вирішили промовчати щодо річниці щоб зберегти суспільну апатію до війни. Це дозволяє владі країни-агресорки продовжувати війну без значної суспільної реакції.

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Як зазначається, Путін, ймовірно, усвідомлює, що друга хвиля мобілізації буде непопулярною, і стурбований, що це спричинить широке невдоволення. Однак це може змінитись після його переобрання в березні 2024 року. Він може вирішити, що потреби Росії у формуванні збройних сил переважують ризики широкого внутрішнього невдоволення.

Війна в Україні - останні новини

Як відомо, з початку повномасштабної війни втрати РФ досягли вже 410 700 осіб.

За тиждень, з 18 по 25 лютого, Сили оборони України знищили близько 7390 осіб особового складу військ РФ, 1154 одиниці озброєння та військової техніки окупантів.

Коли Чорноморська зернова ініціатива перестала працювати, позиція України дозволила їй перехопити домінування в західній частині Чорного моря.

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