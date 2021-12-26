У Росії жаліються на обман західних країн щодо непросування Альянсу на схід.

У Кремлі переконані, що безпека Росії перебуває під загрозою через присутність НАТО в Україні.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Telegram-канал ТАСС.

"Безпека Росії під загрозою через обман Заходу про непросування НАТО на схід, для РФ це зараз питання життя та смерті", - заявив Пєсков.

Читайте такожУ Білому домі є прихильники "компромісу" з РФ по НАТО - екс-міністр оборони УкраїниРечник Путіна переконаний, що НАТО поступово проникає на територію України й у майбутньому фактично може залишитися лише формалізація цього процесу.

Пєсков вважає, що цю тему піднімуть під час переговорів щодо гарантій безпеки в Женеві в січні.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін розповів про відповідь Росії в разі відмови США та НАТО розглядати її "пропозиції".

За словами Путіна, вимоги з боку Москви "гарантій безпеки" від США і НАТО було висунуто "для того, щоб досягти дипломатичного переговорного результату, закріпленого юридично".

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