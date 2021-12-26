Раніше президент РФ вимагав від країн НАТО "негайно" дати гарантії нерозширення альянсу.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що відповідь Москви в разі відмови США і НАТО розглядати російські "пропозиції у сфері безпеки" може бути "найрізноманітнішою".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Це залежить від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти", – цитують заяву Путіна 26 грудня російські ЗМІ.

За словами Путіна, вимоги з боку Москви "гарантій безпеки" від США і НАТО було висунуто "для того, щоб досягти дипломатичного переговорного результату, закріпленого юридично".

"Ми прагнутимемо саме цього", – сказав він.

При цьому 23 грудня агентство Bloomberg із посиланням на супутникові знімки, вивчені оборонно-розвідувальною компанією Janes, повідомляло, що Росія продовжує нарощувати сили поруч з Україною, тоді як готується до переговорів зі США з питань безпеки. Путін на прес-конференції 23 грудня заявив, що країни НАТО мають "негайно" дати Росії гарантії нерозширення альянсу і саме від цього, а не від переговорів, за його словами, залежатимуть дії Росії.

Читайте такожПутін відмовився давати гарантії ненападу на УкраїнуВ останні тижні Росія різко наростила військову присутність біля кордонів України, а українська розвідка і Захід не виключають, що вторгнення російських військ до країни може початися вже в січні.

17 грудня МЗС Росії опублікувало "проекти угод" з НАТО і США про взаємні "гарантії безпеки". Вони вимагають від НАТО гарантій подальшого нерозширення військового альянсу на схід і, зокрема, неприйняття в НАТО України та Грузії.

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