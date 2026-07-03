У Лукашенка не підтримали фейк Кремля про 'атаку' ЗСУ на білоруський автобус

В Білорусі відмовились підтримати ідею Кремля про приписування атаки на білоруський автобус українськими силами.

Представники режиму Олександра Лукашенка в Білорусі продовжують уникати прийняття формулювань, які поширюються Кремлем з метою зображення України як загрози для Білорусі. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зауважується, що російські посадовці звинуватили Україну у здійсненні дронової атаки на ще один білоруський автобус на території Росії. Зокрема, тимчасово виконуючий обов’язки губернатора Брянської області Єгор Ковальчук стверджував 2 липня, що у цьому регіоні атаки зазнав автобус за маршрутом з Мінська до Анапи (Краснодарський край). Нібито від атаки постраждало двоє людей.

При цьому, речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов наголосив, що ЗСУ 2 липня не завдавали удару по цьому пасажирському автобусу і що Росія проводить інформаційну операцію, щоб відвернути увагу від російських ударів по Києву.

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Реакція з Білорусі

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович 2 липня закликав білорусів утримуватися від подорожей до Росії. Хоча він визнав, що сталася атака, але не вдавався в деталі походження удару, зокрема утримався від приписування його українським силам.

Як наголошують в ISW, білоруські посадовці продовжують уникати прийняття формулювань Кремля, де прагнуть зображувати Україну як загрозу для Білорусі.

Раніше російські посадовці використовували твердження про нібито першу атаку на білоруський автобус, яка сталася 17 червня, для легітимізації майбутніх далекобійних ударів проти України.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, у Генеральному штабі ЗСУ 2 липня наголосили, що чергова інформаційна атака Росії щодо начебто удару українського безпілотника по пасажирському автобусу спрямована на прикриття удару по Києву.

Зокрема, військово-політичне керівництво Росії традиційно вдається до інсценувань та обстрілів власних громадян у спробах відвернути увагу світової спільноти від чергового акту тероризму в Києві.

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