У Кишиневі нагадали, що країна тримає нейтралітет.

Влада Молдови нагадала про свій нейтралітет у російсько-українській війні. У Кишиневі закликали Москву з повагою ставиться до такого рішення.

Про це пише News Marker.

Відзначається, що в Бюро реінтеграції Молдови назвали звинувачення Росії в "утиску" російськомовного населення "необґрунтованими" та "неприйнятними".

"На території Молдови, держави-члена Ради Європи, гарантують й дотримуються основні права і свободи всіх жителів, незалежно від раси, національності, етнічного походження, мови", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві нагадали, що Молдова тримає нейтралітет. У зв'язку з цим в Кишиневі зажадали від Москви утриматися від заяв, які загострюють ситуацію.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що Росія може використовувати територію так званої "придністровсько-Молдавської Республіки" для агресії проти України. За наявною інформацією, особовий склад окремої групи російських військ у так званій "придністровсько-Молдавській Республіці" несе службу в повсякденному режимі.

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