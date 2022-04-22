Молдова заповнила першу частину опитувальника всього за 11 днів.

Молдова завершила заповнення опитувальника, який є частиною процедури отримання статусу країни-кандидата на членство у ЄС.

Про це повідомляє Newsmaker.

Об 11 годині в адміністрації президентки Маї Санду почалася церемонія вручення заповненого опитувальника послу ЄС у Молдові Янісу Мажейксу.

За словами Мажейкса, Молдова заповнила першу частину опитувальника всього за 11 днів. Це, на думку голови Делегації ЄС, доводить "прагнення молдавської влади і всього молдавського народу зробити все можливе, щоб якнайшвидше приєднатися до європейської сім'ї".

"Вступ до ЄС — це національний проєкт Молдови, проєкт нинішнього покоління, світло в кінці тунелю, яке нам усім так потрібне. І для цього ми повинні працювати, докласти спільних зусиль усього суспільства. ЄС - насамперед проєкт миру, добробуту, демократії, процвітання. Молдова буде в безпеці в європейській сім'ї", — сказала президент Мая Санду, зазначивши, що вона розраховує на внесок усіх громадян у процес євроінтеграції.

Країна отримала опитувальник 11 квітня, одночасно із Грузією.

Молдова і Грузія вирішили подати заявку на членство в ЄС слідом за Україною, яка пішла на цей крок після початку російського вторгнення. Молдова підписала заявку на вступ до ЄС 3 березня.

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