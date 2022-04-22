Особовий склад окремої групи російських військ у так званій "придністровсько-молдавській республіці" несе службу у повсякденному режимі.

Росія може використати територію так званої "придністровсько-молдавської республіки" для агресії проти України.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"За наявною інформацією, особовий склад окремої групи російських військ у так званій "придністровсько-молдавській республіці" несе службу у повсякденному режимі. Водночас, залишається імовірність використання території невизнаної республіки для агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що Росія може відправити в Україну диверсантів з Придністров'я, проте зараз немає ознак підготовки збройних формувань так званої "придністровсько-молдавської республіки" до участі в збройної агресії проти України.

Ознак підготовки збройних формувань так званої "придністровсько-Молдавської республіки" до участі у збройній агресії проти України не виявлено. ФСБ здійснювала перевірку та з'ясувала, що станом на зараз вони є небоєздатними.

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