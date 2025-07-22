Ірина Подносова вважалася "людиною Путіна" в судовій системі.

У Росії триває мор впливових бізнесменів і топ-чиновників. Цього разу смерть наздогнала главу Верховного суду РФ - уже другого за два роки, повідомляє The Moscow Times.

За даними джерел російських прокремлівських ЗМІ, Ірина Подносова померла в Москві на 72-му році життя. Повідомляють, що це сталося після "важкої хвороби", проте не уточнюють, якої саме.

Подносова була призначена на посаду голови Верховного суду у квітні минулого року з подачі Володимира Путіна. До неї цю посаду з 1991 по 2024 рік обіймав В'ячеслав Лебедєв, який теж помер "на посаді".

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Ключовим моментом у біографії Ірини Подносової є її навчання на юридичному факультеті Ленінградського держуніверситету: вона була в одному потоці з Путіним і нинішнім главою Слідчого комітету РФ Олександром Бастрикіним.

Як пише "Медуза", у російській судовій системі Подносову вважали досить впливовою людиною, "оскільки всі розуміють, хто за нею стоїть". При цьому рівень її професійної кваліфікації не завжди відповідав тим посадам, на які її призначали.

У деяких своїх інтерв'ю Подносова згадувала своє знайомство з Путіним в університетські роки, називаючи його досить непоказною людиною.

Загадкові смерті в Росії

Як писав УНІАН, 2022 року в Росії почалася хвиля загадкових смертей, що торкнулася високопосадовців, топменеджерів держкорпорацій і впливових бізнесменів. Багато з них були пов'язані з енергетичним сектором, зокрема з компаніями "Газпром", "ЛУКойл" та іншими стратегічними структурами. Офіційні версії часто зводилися до "нещасних випадків", "самогубств" або "раптових хвороб", проте обставини деяких смертей викликали глибокі сумніви щодо їхньої природності.

Серед найбільш обговорюваних випадків - загибель кількох топ-менеджерів "Газпрому", які за короткий проміжок часу були знайдені мертвими у власних будинках або на відпочинку. Приміром, деякі з них загинули разом із сім'ями.

Ця серія смертей відбувалася на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, міжнародної ізоляції країни та загострення внутрішньої боротьби за ресурси і вплив.

Аналітики припускають, що в деяких випадках могло йтися про внутрішні "чистки" або "зачистку слідів" корупційних схем. Альтернативна версія - боротьба різних груп всередині російських еліт, де усунення конкурентів стало частиною нового порядку.

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