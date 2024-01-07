Поки жоден дрон не вдалося приземлити.

Непізнані дрони щотижня літають над військовими полігонами і казармами в Німеччині, але приземлити жодного з них їх не вдається вже більше року.

Як пише Bild, про появу безпілотників-шпигунів повідомлялося з жовтня 2022 року. Особливо їх багато над полігонами, де Бундесвер тренує українців.

"Дрони регулярно помічають над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер тренує українців на Leo 1. На інших об'єктах в повітряний простір іноді одночасно входять кілька дронів. Це чітко організовано і сильно вказує на Росію", - зазначає в коментарі Bild один з експертів.

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Зазначається, що військова поліція використовує проти дронів пристрої для радіоперешкод, однак це не покращує ситуацію.

"Бундесвер також підозрює, що за атаками дронів стоїть Москва, але не може цього довести. Тому що йому не вдалося дістати з неба жодного дрона", - пише видання.

Зазначається, що 15 листопада 2023 року Бундесвер заснував оперативну групу з безпілотників, яку очолив бригадний генерал Вольфганг Йордан. Проте "через два місяці відчутних результатів все ще немає".

Спроби шпигунства за тренуваннями українських військових у Німеччині

У жовтні 2022 року Міноборони Німеччини повідомляло, що невідомі особи намагалися шпигувати за допомогою безпілотників за тренувальним полігоном Бундесверу "Вільдфлекен", де українські військові навчалися на бронеавтомобілях Dingo. Тоді повідомлялося, що безпілотників у тренувального полігону було не менше десяти. Хто стоїть за можливим стеженням за українськими військовими, в міністерстві не повідомили, але неофіційно підозрювали, що це може бути Росія.

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