Берлінська поліція заборонила виступи українською мовою, дозволивши промови тільки німецькою та англійською.

У понеділок увечері близько 900 людей зібралися на бульварі Унтер-ден-Лінден у центрі Берліна навпроти посольства Росії. Вони виступили проти масованого ракетного удару ЗС РФ по містах України, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Люди принесли квіти, фотографії, прапори України, антивоєнні плакати. Лунало гасло "Слава Україні!". Акцію організував рух українців у Німеччині "Віче" (Vitsche e.V), пише BILD.

Однак берлінська поліція заборонила виступи українською мовою, дозволивши промови тільки німецькою та англійською. У Німеччині немає такого закону, але віднедавна правоохоронці можуть вимагати або найняти перекладача, або говорити мовою, зрозумілою їм. У квітні 2023 року на акції радикальних мусульман у Берліні закликали знищити Ізраїль арабською, але поліція цього не розуміла. Цього разу, як повідомили правоохоронці, "Віче" погодило акцію в понеділок удень, але не знайшло перекладача з української до вечора. Самі активісти з цим не згодні.

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"Це неправда. Нас просили про це, але ніякої підсумкової домовленості не було. Багато українців ще не дуже добре говорять німецькою. Мова - це частина нашої ідентичності. І як на зло саме перед посольством РФ багато хто з нас був засуджений до мовчання", - заявив представник Vitsche e.V.

Удар по "Охматдиту" - деталі

Російські окупаційні війська 8 липня завдали ракетного удару по Києву. Під ворожим вогнем опинилися дитяча лікарня "Охматдит". Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що "росіяни цілеспрямовано били по дітях сьогодні". Унаслідок атаки загинуло двоє людей і кілька десятків дістали поранення, зокрема діти.

За попередніми даними слідчих, для вогневого ураження медзакладу окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. При цьому експерти не сумніваються, що РФ била цілеспрямовано по лікарні з дітьми, які страждають на важкі захворювання.

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