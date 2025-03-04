Майбутня коаліція домовилася створити спеціальний фонд.

Політичні сили Німеччини, що ведуть перемовини про формування коаліції на чолі з майбутнім канцлером країни Фрідріхом Мерцом, погодили виділення сотень мільярдів євро на оборону та інфраструктуру.

Про це повідомляє BILD. Зазначається, що Мерц оголосив про створення спеціального інфраструктурного фонду, який фінансуватиметься за рахунок кредитів на наступні 10 років. Йдеться про суму в понад 500 мільярдів євро.

Крім того, партії дійшли згоди про те, що ті витрати на оборону, що перевищують 1% ВВП, будуть звільнені від боргових обмежень.

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Для того, щоб дозволити багатомільярдні позики, потрібно призупинити "боргове гальмо". Зміни планують провести за рахунок більшості у ще існуючому Бундестагу – до скликання нового складу німецького парламенту.

Витрати Європи на оборону

Президент Франції Еммануель Макрон повідомляв, що 6 березня, під час позачергового саміту лідерів ЄС, як очікується, розглянуть критично важливе питання побудови європейської оборонної архітектури. За його словами, йдеться про величезне фінансування, яке ймовірно, становить сотні мільярдів євро.

Раніше про наміри збільшити витрати на оборону говорили і у Великій Британії. Премʼєр-міністр країни Кір Стармер заявив, що Лондон хоче вийти на рівень у 2,5% ВВП до 2027 року з перспективою збільшення до 3% у подальшому.

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