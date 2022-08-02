Про причину конфлікту не повідомляють.

У німецькій Баварії сварка українського далекобійника з білоруським закінчилася арештом.

Про це інформує місцева поліція.

Конфлікт між чоловіками стався на парковці в Зеехамер-Зее біля федеральної траси А8.

Білорус вдарив 50-річного українця в шию і завдав серйозної травми гортані, українець у відповідь почав душити руками опонента.

Розняли далекобійників поліцейські, котрі прибули на місце інциденту.

Громадянина Білорусі судитимуть за статтею про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, українця - за замах на вбивство.

Що стало причиною бійки - правоохоронці не уточнюють.

Як писав УНІАН, у Вашингтоні співробітник посольства Росії у Сполучених Штатах Америки розтоптав соняшники, які до будівлі принесли діти.

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