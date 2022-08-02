У німецькій Баварії сварка українського далекобійника з білоруським закінчилася арештом.
Про це інформує місцева поліція.
Конфлікт між чоловіками стався на парковці в Зеехамер-Зее біля федеральної траси А8.
Білорус вдарив 50-річного українця в шию і завдав серйозної травми гортані, українець у відповідь почав душити руками опонента.
Розняли далекобійників поліцейські, котрі прибули на місце інциденту.
Громадянина Білорусі судитимуть за статтею про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, українця - за замах на вбивство.
Що стало причиною бійки - правоохоронці не уточнюють.
Як писав УНІАН, у Вашингтоні співробітник посольства Росії у Сполучених Штатах Америки розтоптав соняшники, які до будівлі принесли діти.