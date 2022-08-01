Його дії встигли зняти.

У Вашингтоні співробітник посольства Росії у Сполучених Штатах Америки розтоптав соняшники, які до будівлі принесли діти.

Про це розповіла посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Вона опублікувала відповідну фотографію, на якій чоловік замахується ногою на квіти.

"Вашингтон, наші дні. Якісь співробітник російського посольства зупиняється перед тим як заїхати і топче соняшники, які принесли двоє маленьких дівчат", - написала посол.

За словами Маркарової, також невідомі вирвали з корінням соняшники, які висадили навпроти посольства Росії у квітні.

"Ворогів дуже дратує кожен символ, що нагадує світові про нашу боротьбу, гідність і звитягу, а також про нескінченне зло, що росіяни заподіюють нашому народові щодня. Дипломати країни-агресора поводять себе так само підло і ницо як і всі загарбники, вихваляючись негідними вчинками, виправдовуючи вбивць та розраховуючи на безкарність", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше посольство Росії у Великій Британії закликало стратити полонених бійців полку "Азов" через повішення.

Депутат Лейбористської партії Кріс Браянт закликав видворити посольство з країни через цю обурливу заяву.

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