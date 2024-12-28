Китай випробував найшвидший комерційний поїзд у світі, – ЗМІ

Очікується, що CR450 почне працювати у наступному році.

Китай провів випробування високошвидкісного поїзда CR450 – він виконав пробний рейс із Тяньцзіня (знаходиться на півночі КНР) до Пекіна. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Поїзд може розвивати швидкість до 450 км/год, втім під час регулярних рейсів він буде рухатись дещо "‎повільніше"‎ – зі швидкістю близько 400 км/год. Запустити CR450 в комерційну експлуатацію хочуть у 2025 році.

Зазначимо, що нова модель значно більш швидка за поїзди CR400, які зараз експлуатують китайці. Останні можуть рухатись зі швидкістю 350 км/год. У порівнянні з CR400, новий поїзд на 12% легший і споживає на 20% менше енергії.

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Для забезпечення високих швидкісних показників CR450 отримав обтічний корпус у формі кулі. Повідомляється, що окрім оригінальних дизайнерських рішень, поїзд може похвалитись високими стандартами комфорту та безпеки.

За повідомленнями ЗМІ, проект реалізували на основі китайських розробок, без залучення іноземних технологій. Експерти очікують, що першим маршрутом для CR450 стане лінія Ченду-Чунцін.

Швидкісні поїзди – що цікавого

У жовтні УНІАН повідомив, що туристи в Італії отримали можливість швидко подорожувати між Неаполем і Горицією, адже тепер на цьому маршруті буде працювати швидкісний потяг Frecciarossa.

А у грудні був представлений рейтинг залізничних операторів Європи від організації Transport & Environment. Найгіршою компанією визнали Eurostar, яка з'єднує Велику Британію з Францією, Бельгією, Нідерландами та Німеччиною.

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