Нью-Йорк з ціною 312 доларів на добу за найдешевший номер зайняв перше місце в рейтингу.

Нью-Йорк (США), раніше названий найдорожчим містом світу в 2022 році, визнаний найдорожчим місцем для оренди житла в новорічну ніч.

Як пише Breaking Travel News, в ході дослідження CheapHotels.org порівнювалися ціни на найдешевші номери в готелях в 50 великих містах світу за 3 ночі проживання з 30 грудня по 2 січня. Враховувалися тільки розташовані в центрі готелі з рейтингом не менше трьох зірок і з в цілому позитивними відгуками гостей.

У підсумку Нью-Йорк з ціною 312 доларів на добу за найдешевший номер зайняв перше місце в рейтингу, за ним пішли Маямі (США) з тарифом 297 доларів і Сідней (Австралія) з 295 доларами.

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Лондон (Великобританія) став найдорожчим європейським містом з вартістю 275 доларів за ніч, зайнявши 4-е місце в загальному заліку, а лідером списку азіатських напрямків стало Токіо (Японія), де туристам на Новий рік доведеться витратити 232 долара за ніч (7 місце в рейтингу).

Як відзначають автори дослідження, в порівнянні з переддень Нового року у 2021 році, коли на поїздки за певними напрямками все ще сильно впливали COVID-обмеження, тарифи в Токіо в цьому році піднялися більш ніж на 300%. Ще одним напрямком, в якому спостерігається значне збільшення цін, є Марракеш (Марокко), де ціни зросли більш ніж в три рази в порівнянні з минулим роком.

Топ-10 міст світу з найдорожчими цінами на готелі в Новий рік:

1. Нью-Йорк (США) – $312 за ніч.

2. Маямі-Біч (США) – $297 за ніч.

3. Сідней (Австралія) – $295 за ніч.

4. Лондон (Великобританія) – $275 за ніч.

5. Нешвілл (США) – $257 за ніч.

6. Единбург (Великобританія) – $234 за ніч.

7. Токіо (Японія) – $232 за ніч,

8. Дубай (ОАЕ) – $230 за ніч,

9. Канкун (Мексика) – $217 за ніч.

10. Венеція (Італія) – $214 за ніч.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти спрогнозували, що в 2023 році різко зростуть ціни на проживання в готелях по цілій низці популярних туристичних напрямків.

У Європі найбільше подорожчають Париж, Стокгольм і Дублін. У США найбільше ціни на проживання в готелях піднімуться в Нью-Йорку, Сіетлі та Сан-Франциско. Також зростання цін чекає на Торонто, Сінгапур, Сідней, Дубай, Тель-Авів, Йоганнесбург, Мехіко, Сан-Паулу і Буенос-Айрес.

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